Andrej Vizjak stopil pred kamero: Šlo je za izjavo, ki jo obžalujem

»Tudi ta posnetek dokazuje, da je bil prvi posnetek zlepljenka. Delčki tega pogovora so bili uporabljeni tudi tam. V kontekstu, da sem sugeriral ali rekel, da je 'glupo' plačevati davke, kar odločno zanikam.« To je danes medijem zatrdil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Včeraj je namreč Pop TV objavil nov, kar šestminutni posnetek pogovora s tajkunom Bojanom Petana, Vizjak zdaj pravi, da je novi posnetek objavljen v celoti, avtentičen in da o njem ne dvomi.

Vizjak je pojasnjeval, da takratna posredovanja državnih funkcionarjev drugačno, kot je danes urejeno. Ko je videl, kaj se dogaja v Termah Čatež, je skušal preprečiti izčrpavanje. Država je imela takrat 35 odstotkov, Bojan Petan pa 30 odstotkov. »Moj greh je, da sem se leta 2007 zavedal njegovega poslanstva in da sem to želel preprečiti, želel sem se dogovoriti z njim, da do tega ne pride, da je 'glupo', neracionalno izčrpavati za njegove lastne prevzemne namene. To je moj greh.« Vnovič je rekel, da je namen posnetka njegova diskreditacija in odstranitev, in spet omenjal 'smetarsko mafijo', ki da ima interese. »Stoodstoten sem, da za tem stojijo lobiji nekaterih družb, ki se ukvarjajo s smetmi v državi, ki jim ustreza, da na račun kupov smeti na odlagališčih služijo, dobivajo ekstra profite, tem pa se ne želijo odreči in Vizjak jim je tu v napoti. In jaz želim na tem vztrajati. Če bo treba, bodo dosegli svoje, če bo politika ocenila, da je moja glava na poti, je ne bodo več gledali v okviru strukture vlade. Imam čisto vest, delal sem s poštenimi nameni, kakor tudi danes. Res pa je, da je v okviru vsega tega neformalnega zaupnega pogovora izrečeno tudi marsikaj neprimernega. Tudi z moje strani. To glede sodstva obžalujem. Zelo se distanciram od svoje izjave, ampak kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen.«

»Nikoli nisem napeljeval na utajo davkov. Davke je treba plačevati in jaz jih plačujem,« je na vprašanje, ali je rekel, da je plačevanja davkov 'glupo'. Za nas je pred časom izjavil, da takšne izjave ni dal. Več o tem v članku Ena na ena z ministrom Andrejem Vizjakom: to je povedal.

Če bi bil na njegovem mestu kdo drug, bi Vizjak od njega pričakoval odstop? »Lahko bom v parlamentu, ko bo interpelacija, to pojasnil v drobovje. Pričakoval bi bolj profesionalen odnos: da se predvaja celotni posnetek, da lahko vsi poslušalci ugotovijo celotni kontekst. Verjamem, da bo medij, ki da kaj na svojo kredibilnost, to naredil,« je pojasnil Vizjak. Iz teh besed je jasno, da odstopil torej ne bo. O podpori v vladi, je odvrnil, da naj vprašamo njih.

Na vprašanje, ali je za izjavo, da bo kakšnemu sodniku strl jajca, dovolj opravičilo, pa je Vizjak odgovoril: »To je neprimerno in se opravičujem.« Dejal je še, da gre za izjavo v neformalnem pogovoru in da se opravičuje, če je bil kdo prizadet.

Na očitke, da lahko vpliva na nadzornike, je Vizjak dejal, da je bil način korporativnega dela takrat čisto drugačen kot danes, z današnjega pravnega reda pa da bi bilo to popolnoma nesprejemljivo.