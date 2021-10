Ena na ena z ministrom Andrejem Vizjakom: to je povedal

Prah okrog »glupi davki« oziroma 14 let starega posnetka, na katerem naj bi tedanji gospodarski minister Andrej Vizjak tajkunu Bojanu Petanu predlagal, kako se izogniti plačilu davka, se še ni polegel. Vizjak posnetek in njegovo celotno montažo označil za manipulacijo in napovedal, da bo vložil ovadbe proti snemalcem in tistim, ki so posnetke uporabili.

Tudi Bojan Petan ima resne pomisleke o avtentičnosti objavljenega posnetka. Kot je zapisal v izjavi za javnost, se takšnega pogovora ne spominja, zato se zavzema, da pristojni organi raziščejo njegov nastanek, avtentičnost in posredovanje v javnost.

Glede na to, da minister Vizjak vztraja pri dvomih v avtentičnost posnetka, smo na ministrstvo za okolje poslali več vprašanj povezanih z izjavami domnevno izrečenimi v posnetku. Iz službe za odnose z javnostmi Ministrstva za okolje in prostor so nam posredovali odgovore, ki jih lahko preberete v nadaljevanju.

Ali ste kot minister gospodu Petanu kdaj predlagali/pojasnili/svetovali, kako naj se izogne plačilu davkov državi ali da bo plačal manj davkov državi?

Nikoli komur nisem svetoval neplačila davkov, v kolikor je to predpisano.

Ali ste, ko ste bili minister, kdaj izjavil, da je plačevanje davkov državi glupo?

Ne.

Katere izjave (ali več teh) iz posnetka niste izrekli?

Izjave so bile z namenom manipulacije zlepljene v različne kontekste.

Katere izjave (ali več teh) so zlepljene in niso bile izrečene v kontekstu?

Celoten posnetek je konstrukt, lepljenka.

Ali menite, da kot minister, po objavi teh posnetkov, še lahko opravljate svoje naloge?

Objava teh manipulacij po 15 letih kaže na napad, katerega mislim obraniti z argumenti. Obžalujem, da se slovensko javnost zavaja, obžalujem predvsem, da je slovenska javnost vznemirjena zaradi zmanipuliranih trditev. V preteklosti so okoljski ministri, ki so želeli urediti problematiko odpadkov, morali zaradi hudih pritiskov oditi. Jaz bom področje odpadkovne politike uredil in ne bom podlegel tovrstnim izsiljevanjem.