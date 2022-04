Analitika: To je eden večjih porazov v zgodovini slovenskih parlamentarnih volitev

Volilna nedelja je za nami in zdaj že skoraj ni več dvoma: v parlament se je uvrstilo pet strank. Največ mandatov je osvojila stranka Gibanje svoboda (41), sledijo ji SDS (27), NSi (8), Socialni demokrati (7) in Levica (5). Iz parlamenta so med drugim izpadli SAB, LMŠ in SNS. Kateri poslanci bodo po novem sedeli v državnem zboru, lahko preberete v članku na tej povezavi.

Kot je za slovenskenovice.si pojasnil analitik in urednik portala Domovina.je Rok Čakš je zmagovalec jasen, nedvoumen in prepričljiv: to je Robert Golob s svojo stranko. »Po formuli, ki smo jo v Sloveniji videli že četrtič, je z veliko pomočjo levega interesnega zaledja ter medijev pometel s konkurenco. Tako na desni kot, še očitneje, na levi.«

Stranke koalicije KUL zdesetkane

Zorko: To je eden večjih porazov, če jih jemljemo kot celoto

Ob SDS so po besedah Čakša velike poraženke predvsem stranke koalicije KUL, ki so po teh volitvah zdesetkane. »Socialni demokrati so se znašli na svoji zgodovinski spodnji meji, Levica pa komajda drži glavo nad parlamentarnim pragom. Volivci so KUL izstavili račun za nesposobnost vladanja v prvem delu mandata in totalno destrukcijo v drugem delu. Se pa je z očitno zgolj petimi strankami nad parlamentarnim pragom politični prostor precej sčistil, kar bo omogočalo vzpostavitev manj zahtevnih koalicijskih vlad z manj partnerji, kar omogoča učinkovitejše vladanje.«

Analitik javnega mnenja in direktor agencije Valicon Andraž Zorko pa rezultat državnozborskih volitev vidi kot poraz koalicije KUL, ki je po njegovih besedah res krut. »Z nekdanjih 43 poslancev, kot so jih imeli ob zadnjem štetju, oz. 42, so prišli na vsega 12 poslancev po zadnjih delnih rezultatih. To je eden večjih porazov, če jih jemljemo kot celoto, v zgodovini slovenskih parlamentarnih volitev,« je dejal za STA.

Na drugi strani je večino teh glasov pridobil Robert Golob z rekordno zmago Gibanja svoboda, ki mu glede na delne rezultate volitev kaže na 40 poslanskih mandatov. »Spet se je pisala zgodovina, kar se tiče slovenske parlamentarne demokracije. In stranke koalicije KUL, predvsem očitno LMŠ in SAB, so bile žrtve tega vzpona,« je dejal Zorko. Izpostavil j tudi poraz vlade. »Govorim namenoma o vladi, ker je vlada očitno zamenjana, nasprotovanje vladi se je manifestiralo na volitvah. Vlada je očitno zbrala po zadnjem štetju vsega skupaj 36 glasov, kar je daleč od parlamentarne večine.«