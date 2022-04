Ni jim uspelo prečkati parlamentarnega praga, a bodo kljub temu prejemali državno rento

Volitve lahko pomenijo dober vir financiranja ne samo za stranke, ki se uvrstijo v parlament, ampak tudi za uvrščene pod parlamentarnim pragom. V zdajšnjem mandatu od leta 2018 do vključno leta 2021 so si upravičene stranke, to so SLS, Piratska stranka, DD in Zeleni Slovenije, razdelile več kot milijon evrov. Največ je pripadlo stranki SLS, okoli 361.000 evrov, ki je na volitvah 2018 zbrala 23.329 glasov ali 2,62 odstotka (podrobno v članku Vsak glas šteje! Veste, koliko evrov na mesec dobijo stranke, ki dobijo vsaj odstotek glasov?).

Komu od neuvrščenih v parlament bo tokrat pripadel davkoplačevalski denar? Tistim strankam, ki so zbrale vsaj odstotek glasov volivcev. Na volitvah 24. aprila je to uspelo:

– LMŠ (3,72 odstotka),

– gibanju Povežimo Slovenijo (združene stranke Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS – 3,42 odstotka),

– Državljansko gibanje Resnica (2,87 odstotka),

– Stranka Alenke Bratušek (2,60 odstotka),

– Nestrankarska ljudska lista Zdrava družba (1,76 odstotka),

– Naša prihodnost in Dobra država (1,70 odstotka),

– Piratska stranka Slovenije (1,64 odstotka),

– Naša dežela (1,51 odstotka),

– Slovenska nacionalna stranka (1,50 odstotka),

– Vesna - zelena stranka (1,33 odstotka).

Lani so se denimo tako parlamentarne kot upravičene neparlamentarne stranke letno razdelile nekaj več kot 2,5 milijona evrov.

Stranki SLS se v zadnjem mandatu ni uspelo prebiti v državni zbor, a je kljub temu iz državne blagajne prejela 361 tisoč evrov. Poleg omenjene še Piratska stranka, 328 tisoč evrov, DD, slabih 284 tisoč, in Zeleni Slovenije, 252 tisoč evrov (podatki so do vključno leta 2021).

Podrobneje, katerim neparlamentarnim strankam sredstva pripadajo, določa zakon o političnih strankah v 23. členu (posebnosti za tiste liste, ki so jih oblikovale dve ali več strank):

»Stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor kandidirale svoje kandidatke ali kandidate, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1 % glasov volivcev.

Če je na volitvah več strank predložilo skupno kandidatno listo, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1,2 % glasov (če sta skupno listo predložili dve stranki) oziroma najmanj 1,5 % glasov (če so skupno kandidatno listo predložile tri ali več strank).

Stranke iz prvega in drugega odstavka tega člena so upravičene do 25 % sredstev, namenjenih v proračunu za financiranje političnih strank, v enakih deležih, do preostalih 75 % sredstev pa so upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. Stranke, ki so predložile skupno kandidatno listo, si delijo sredstva, pridobljena na podlagi proporcionalne delitve, v skladu z medsebojnim sporazumom, če sporazum ni sklenjen, pa po enakih deležih.

Sredstva, namenjena financiranju političnih strank, se določijo v proračunu Republike Slovenije in ne smejo presegati 0,017 % bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu pred sprejetjem proračuna. Višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, se določi v finančnem načrtu državnega zbora.

Sredstva se strankam izplačujejo po dvanajstinah.«