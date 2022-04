V ŽIVO: spremljamo volitve 2022 – vsi izidi in analize na Slovenskih novicah

Nastopil je volilni dan. Danes odločamo, kdo bo vodil novo, 15. slovensko vlado, in kdo bo sedel v parlamentu. Za tokratne državnozborske volitve analitiki napovedujejo veliko udeležbo. To potrjujejo tudi podatki s predčasnega glasovanja, ki se ga je letos udeležilo 130.151 volivk in volivcev oziroma 7,67 odstotka, kar je približno štiri odstotke več kot leta 2018, ko je v vseh treh dneh predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 3,1 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je največja udeležba doslej na vseh volitvah in referendumih. Večja volilna udeležba bi lahko vplivala na rezultat posameznih strank.

Volišča se odprejo ob 7. uri zjutraj. Na t. i. voliščih omnia, ki so namenjena volivcem, ki želijo glasovati zunaj kraja svojega prebivališča, bo volilo 11.251 volivcev. Zaradi bolezni ali okužbe s koronavirusom sta se za glasovanje na domu prijavila 902 volivca. V nedeljo jih bo na domu obiskal t. i. volilni odbor. Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji pa je uspešno oddalo 1.977 volivcev, po pošti bo glasovalo tudi 106 invalidov. Slovenci, ki bodo v nedeljo začasno v tujini ali imajo tam stalno prebivališče, morajo izpolnjene glasovnice na pošto oddati v nedeljo do 19. ure, v Slovenijo pa morajo prispeti do 3. maja do 12. ure.

Predvolilna kampanja je bila pestra, soočenja so postregla z različno vsebino. Koliko so bili strankarski predsedniki in njihovi člani uspešni v prepričevanju ljudi, bomo izvedeli po 19. uri zvečer, po zaprtju volišč.

