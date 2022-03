Ali v Sloveniji res lahko zmanjka pitne vode?

Podnebne spremembe že danes izrazito spreminjajo naš vsakdan in nas s spremembami v okolju opominjajo, da nimamo več manevrskega prostora. Globalne temperature se višajo hitreje, kot je bilo sprva predvideno, po zadnji oceni naj bi se tako že leta 2030 dvignile za 1,5 stopinje, kar bo povzročilo resne podnebne spremembe po vsem svetu – od hujših in daljših toplotnih valov do spremembe v ciklih dežja in suše – to pomeni, da bo po eni strani več usodnih poplavnih obdobij, po drugi strani pa več dolgotrajnih suš. Skrajnosti bodo postale naša stalnica.

Zaradi višjih temperatur se bodo med drugim talili ledeniki in ledene plošče, Arktiki grozi, da bi ostala brez ledene površine.

Kako bo dvig temperature vplival na Slovenijo?

Tudi mi bomo močno občutili omenjene podnebne spremembe – višje povprečne temperature bodo povzročile dvig gladine morja, sušo, spremembo v rasti rastlinja v naravi in zimsko naraščanje padavin (več dežja in manj snega). Dvig temperatur pa bo močno vplival tudi na oba naša ledenika (Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto), ki sta zaradi nizke lege občutljiva za spremembe podnebja. Strokovnjaki opozarjajo, da bi se sčasoma lahko preoblikovala iz ledenika v snežišče.

Ljubljanske mlekarne podpirajo projekt Kam tečejo vode naših ledenikov Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, ki raziskuje odtekanje vode iz Triglavskega ledenika. FOTO: Ljubljanske Mlekarne

Kam tečejo vode naših ledenikov?

Ljubljanske mlekarne so ob prihajajočem svetovnem dnevu voda v okviru svoje družbeno odgovorne zaveze S posluhom za jutri organizirale pogovor z osrednjo temo Skrb za vode. Pri tem so se spraševali, kam odteka voda in kaj to pomeni za živa bitja ter kam gre pri tem živilska industrija.

Ledeniki so pomemben del vodnega kroga, saj so naravni zadrževalniki vode.

Geografski inštitut Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU že od leta 1946 proučuje slovenske ledenike, že leta 2016 pa so se Ljubljanske mlekarne določile podpreti njihov projekt Kam tečejo vode naših ledenikov. Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv izginjanja Triglavskega ledenika in stanje voda v dolini. Sledilni poskusi so pokazali, da voda odteka v najmanj dve dolini in odteka počasi. To potrjuje tezo, da bo izginotje ledenika vplivalo na oskrbo s pitno vodo v dolini.

»Širša problematika pomanjkanja vode je vse bolj kritična glede porabe. Še bolj postaja kritična glede onesnaženja. Ne gre le za vprašanje, ali bomo imeli vodo, temveč ali bomo imeli obstoj, ker je tako onesnažena,« je v sklopu pogovora opozoril prof. dr. Mihael Jožef Toman, redni profesor za Ekologijo in varstvo celinskih voda na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda. Poudaril je, da že obstaja svet, kjer ni pitne vode, in da v Sloveniji živimo v prepričanju, da se nam to ne more zgoditi. A se nam to lahko še kako hitro zgodi: »Voda je dobrina in ima ceno,« še dodaja.

FOTO: Ljubljanske Mlekarne

Ljubljanske mlekarne odgovorno do okolja in naše narave

Ljubljanske mlekarne se zavedajo svoje vloge v družbi. So živilskopredelovalno podjetje, ki ljudem zagotavlja hrano. Ob tem pa želijo delovati čim bolj trajnostno. »Na to pot smo stopili, še preden je to postalo popularno, saj smo že leta 2013 postali del sheme EMAS. V letu 2021 smo za 3,9 % znižali porabo pare in za 0,9 % količino porabljene elektrike,« je dejala Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah.

A zgolj ozaveščanje ni dovolj. Zato so ponosni, da so lahko z njihovo prepoznavno blagovno znamko Alpsko podporniki takega projekta, ki ga izvaja Geografski inštitut Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU. Kot je poudaril direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič: »Brez vode ni mleka, naše glavne surovine, in v Sloveniji imamo konkurenčno prednost, da imamo dovolj vode in da je ta kakovostna. Če bomo vlagali v take projekte, bomo lahko dobro poslovali tudi v prihodnje.«

FOTO: Ljubljanske Mlekarne

Vsi lahko dodamo svoj prispevek za boljši jutri »Slovenija je samooskrbna in vsak potrošnik lahko naredi to, da kupuje lokalne izdelke, ki so pridelani iz slovenskega mleka in v Sloveniji. S tem bodo tudi omogočili, da slovenska podjetja še naprej vlagamo v tovrstne družbeno odgovorne projekte. Ne nazadnje pa lahko vsak posameznik pravilno ločuje tetra pak embalažo, ki jo lahko v celoti recikliramo, če je ta pravilno odložena. Z majhnimi koraki se da narediti veliko.« (Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn)

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne