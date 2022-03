Vinko Šimek ali Jaka Šraufciger. Težko bi rekli, po katerem imenu je kleni Štajerec bolj prepoznaven. Dejstvo pa je, da je 73-letni Mariborčan aktiven kot že dolgo ne. Širša javnost ga pozna predvsem kot komika in moderatorja, tudi pevca in tekstopisca, zagotovo pa še najbolj po njegovi legendarni vlogi Jake Šraufcigerja, ki ga je izstrelila med zvezde, in to ne le v Sloveniji, temveč v nekdanji skupni državi Jugoslaviji in alpskih državah, predvsem Avstriji in Nemčiji, kjer še vedno deluje na področju narodno-zabavne glasbe. Malokdo ve, da je obiskoval igralsko šolo na Dunaju, kjer je komika...