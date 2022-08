Sonyjeva gamerska linija slušalk

Sony je letos predstavil svojo novo blagovno znamko Inzone, namenjeno gamerjem, in to ne le tistim, ki prisegajo na playstatione, ampak tudi za računalničarje. V sveži ponudbi so dva gamerska monitorja s hitrim osveževanjem slike in nizkim odzivnim časom ter trojica slušalk, med katerimi sta dražja modela brezžična.

Na test sem dobil komplet slušalk, ki bodo ustrezale različnim zahtevam gamerjev in predvsem različnim globinam njihovih žepov. Slušalke nosijo oznake inzone H3, inzone H7 in inzone H9, vse pa so v Sonyjevi aktualni playstationovski belo-črni barvni kombinaciji. Inzone H3 so klasične ožičene slušalke, H7 in H9 pa brezžične, vse tri pa imajo premičen mikrofon. Vse tri fino nastavljamo prek aplikacije, pardon, programa inzone hub (H3 z računalnikom povežemo s priloženim usb-adapterjem).

Za začetnike

Za novince v svetu iger, ki bi radi dobili boljši zvok od tistega na kakih poceni brezimenih slušalkah, denimo tistih, kakršne so priložene nekaterim pametnim telefonom, je Sony izdelal osnovni model inzone H3. Gre za klasične ožičene slušalke s premičnim mikrofonom in zelo uporabnim kolescem za glasnost.

Inzone H3 so precej osnovne.

Lepo prekrijejo uho in so na splošno udobne tudi po dolgotrajnejši uporabi. Čeprav so videti precej glomazne, so zelo lahke. Kabel sam po sebi ni nič slabega, le malce kratek je, kar zna biti v napoto pri igranju iger, če naš gamerski strojček stoji na tleh pod mizo.

Reprodukcija zvoka je solidna, tudi basov ni malo, le zvočna slika je nekam ozka. A pozicioniranje zvoka je dobro, tako da se da lepo razbrati, od kod prihaja naš naslednji sovražnik v igri. Tudi glasba se bo slišala povsem v redu. Za sto evrov, kolikor je priporočena cena v Sloveniji, dobimo kar veliko.

Za ljubitelje

Naslednji model, inzone H7, je opazen korak naprej. Oblika slušalk je skoraj identična cenejšemu modelu, a to so že brezžične slušalke z občutno boljšim zvokom. Z osebnim računalnikom ali s konzolo PS5 se poveže prek priloženega usb-oddajnika, seveda pa je priložen tudi kak kabel. Ker gre za namenski oddajnik, ni nobenega nalaganja gonilnikov ali programov: slušalke so takoj pripravljene za uporabo.

Inzone H7 so odlične za tiste, ki iščejo dober zvok, a ne potrebujejo aktivnega odstranjevanja hrupa iz okolice.

H7 so sposobne predvajati odličen zvok: poslušalec oziroma gamer je deležen bogatega večplastnega zvoka, pri katerem brez težav dojemamo, kaj se dogaja okoli nas na velikem bojišču, denimo, v priljubljeni streljačini Call of Duty. Prostorski zvok je sijajen, zvok v igrah pa jasen in glasen, močnejši, a vseeno kontrolirani pa so tudi nizki toni.

Tudi inzone H7 so zelo udobne slušalke, ki omogočajo večurno nažiganje iger, ne da bi človeka bolela glava ali uhlji. Mikrofon deluje odlično, in ko ga dvignemo, se samodejno izklopi (pri vseh treh modelih). Baterija naj bi zdržala do 40 ur poslušanja, pozna pa tudi hitro polnjenje: v 10 minutah dobi dovolj energije za eno uro igranja. In cena? Hjah, je že višja, 230 evrov.

Za mojstre

Slušalke inzone H9 predstavljajo vrh Sonyjeve gamerske ponudbe. Imajo vse, kar ima inzone H7, zraven pa še aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC). Kakovost zvoka je zelo podobna srednjemu modelu, človek bi težko opazil kakšno razliko. Seveda pa je razlika, ko vklopimo ANC, ki je na voljo v treh načinih: lahko odstranjevanje hrupa, prepoznavanje govora (to pride zelo prav, kadar nas kdo ogovori in slušalke samodejno »spustijo« govor v naša ušesa) in intenzivno odstranjevanje hrupa, ki je res učinkovito, hkrati pa le minimalno poslabša predvajanje zvoka.

Za resne gamerje bodo inzone H9 prava izbira.

Zaradi ANC se malce poslabša tudi trajanje delovanja slušalk. Inzone H9 naj bi zdržale do 32 ur z enim polnjenjem ob normalni jakosti zvoka. Je pa zato poslušanje še prijetnejše, saj je pena, ki pride okoli ušes, obdana z mehkim usnjem. Cena je zato še nekoliko višja, in sicer 300 evrov, pri čemer se bo marsikdo resno vprašal, ali ne bi bile inzone H7 morda smiselnejša izbira, glede na to, da gamerji ne igrajo iger sredi dnevne sobe ali v kuhinji, ko so domači doma. A po drugi strani znajo biti ventilatorji na super zmogljivih gamerskih računalnikih precej glasni, kar lahko moti nekatere igralce.