Simpatična Celjanka Hajdi Korošec Jazbinšek je zaslovela leta 1990, ko je izšla pesem Naš kuža. Nekdanja otroška zvezda je pred dnevi postala tudi slovenska femme fatale 2022, in ko jo obiščem ob odprtju nove trgovine v Ljubljani na Nazorjevi, mi sprva opiše fatalni dan ob prejemu laskavega naziva: »Najprej sem bila, priznam, zelo presenečena in potem vesela. No, končalo pa se ni nič kaj fatalno, saj se nama je z možem Urbanom pokvaril avto, nato so nas doleteli še toča in precej zahtevna sanacija enega od skladišč, kup organizacijskih izzivov, vmes pa si je še Dante poškodoval nogo na ...