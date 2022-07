Pred leti kljub svoji preteklosti in eleganci jadrnica Galeb ni bila ravno v ponos piranskemu mandraču. Zdaj, temeljito prenovljena, ponovno pluje in vzbuja spoštovanje do zgodovine slovenskega pomorstva, jadralstva in naših dveh legendarnih baletnikov. Vitki Galeb je že vrsto desetletij edini plovni eksponat sicer zelo bogatega Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran. Privez ima v mandraču tik ob vhodu v muzej, a čeprav je bila v vodi, z njo zaradi starosti in dotrajanosti že več let ni plul nihče. Toda muzej se je trudil zbrati denar za njeno oživitev in tudi obujanje spomina na koreografa in...