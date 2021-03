Ko sedenje ni več boleče

Med Slovenci je veliko strastnih gamerjev, kar potrjuje tudi lanska ustanovitev E-športne zveze Slovenije (EŠZS), ki je organizirala prvo državno prvenstvo v igranju videoiger. Marsikdo zunaj tega kroga pa ne ve, da imamo v Sloveniji tudi slovensko znamko gaming periferije UVI Gear, ki obsega širok nabor izdelkov, od gamerskih stolov prek tipkovnic in mišk do slušalk in gamersko-pisarniških dodatkov. Slovenski gaming stoli Zgodba UVI-stolov se je začela leta 2015. Ustanovitelj znamke UVI Tadej Martinčič je bil star komaj 24 let, a je zaradi dolgotrajnega sedenja za računalnikom začenjal čutiti...