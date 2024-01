Kdo bo računovodjo naučil brati?

Poslavljanje ni nekaj, kar bi si človek najbolj želel, a ne? Ne glede na to, ali se poslavljamo od ljudi, spominov ali stvari, je poslavljanje nekaj, kar pomeni, da se je določen skupni čas končal. Poslavljanje pomeni, da se odpravljamo v drugo stran, kot je pot nekoga ali nečesa, kar je bilo blizu.

Poslavljamo se od lepih stvari.

Od slabih se ne.

Od ljudi, ki so nam storili slabe stvari, se ne poslavljamo. Slabe spomine skušamo pozabiti, ne pa da bi jih častili s poslavljanjem – tako in tako se nam spravijo nekam v neki zavihek življenja in se čez čas spet pojavijo; po navadi nikoli ob lepih trenutkih, pač pa ob takih, ki jih sprožijo. Tudi od predmetov, ki jih ne maramo, se ne poslavljamo, ampak se jih znebimo.

Seveda tudi vse tisto, kar ni poslavljanje, ampak odhod v drugo stran, ne pomeni, da se nam po cesti življenja spet ne bo pripeljalo nekaj, od česar bi se nekoč ne poslovili, pač pa bi se tega radi znebili.

Kakšen je občutek, ko se odpelješ od ljudi in se ti umikajo na planjavi, dokler ne vidiš, kako se njihove lise razpršijo? Obok sveta čez nas je prevelik in to pomeni slovo. Vendar se vseeno nagibamo k naslednjemu noremu podvigu pod obodom sveta.

Nekaj podobnega je napisal Jack Kerouac v romanu Na cesti. 1959.

»Poskušal sem čutiti nekakšno slovo. Mislim, zapustil sem šole in kraje, za katere sploh nisem vedel, da jih zapuščam. Sovražim to. Vseeno mi je, ali je to žalostno slovo ali slabo slovo, a ko zapustim kraj, rad vem, da ga zapuščam. Če ne, se počutiš še slabše.«

J. D. Salinger, Lovilec v rži ali Varuh v rži, leto 1951.

Dva velika človeka iz časa, ko je Amerika še pozitivno vplivala na pozitiven razvoj civilizacije.

Modela sta imela s slovesom in poslavljanjem nekaj težav, se zdi.

Ljudje se tudi težko poslavljamo od orožja. In pride še tretji ameriški pisatelj. Ernest Hemingway in roman Zbogom, orožje. 1929.

Malo premalo beremo, se mi zdi. Tudi velikih knjig ne več. Ne vem, če je to dobro. Meni se ne zdi.

Tudi ni dobro, da ne beremo več časopisov. Časopisi imajo neko svojo vrednost. Mislim, če se nekdo v svojem zapisu namenoma zlaže v časopisu, je v to vseeno vtkal veliko več truda kot oni, ki se je zlagal v medmrežju.

Laž je laž, a v časopisih vsaj veš, kdo jo je rodil, a ne?

Besede so pomembne. Zato ne bi smeli nehati brati.

Ampak, a ne, vse stvari se nekoč postavijo na svoje mesto. In laž in resnica in tudi vsa poslavljanja. V svetem pismu to lepo razložijo.

Za vse je svoj čas in čas za vsako stvar pod nebom: čas za rojstvo in čas za smrt; čas sajenja in čas trganja posajenega; čas ubijanja in čas zdravljenja; čas podiranja in čas zidanja; čas za jok in čas za smeh; čas za žalovanje in čas za ples; čas odmetavanja kamnov in čas zbiranja kamnov; čas za objem in čas za vzdržljivost od objema.

Morda je zdaj čas, v naši civilizaciji, da se kakšno stvar pove tudi naravnost. Če se ne bo, se bomo vedno znova vračali k slovesom, ki pomenijo, da smo po enem slovesu od slabega začeli z nečim, za kar je bilo v prvem trenutku jasno, da se bo slabo končalo, in da bo slovo bridkost in ne poslavljanje.

Ampak, kot je rekel Einstein, Bogu ni mar za naše matematične težave. On integrira empirično.

Se pravi, da tisto, kar počne, temelji predvsem na čutnem dojemanju, opazovanju, izkustvu.

To je dejal človek, ki je zapisal, da je znanost brez religije hroma. In da je religija brez znanosti slepa.

Najlepše, kar lahko doživimo, je skrivnostno. Je vir vse prave umetnosti in vse znanosti. Tisti, ki mu je to čustvo tuje, ki se ne more več ustaviti in se čuditi in stoji v strahu, je kot mrtev: oči ima zaprte.

Še ena ukradena misel. Človek se zdrzne, ko ugotovi, kako lepo in preprosto fizika zveni v besedah.

Dobro je, da veliko ljudi zdaj zre v svet s široko odprtimi očmi. In da zna razpoznati zvoke. Ampak slika brez zvoka ne pomeni nič.

Zvok brez slike nam lahko pove vse.

Zato so besede tako pomembne. Zato, verjamem, ne bi smeli nehati brati. Tudi ko potihoma bereš in se ti zdi, da besede samo vidiš, jih v resnici slišiš.

Edina slika, ki ne potrebuje zvoka, je slika iz Gaze.

Biti človek – od tega se ni mogoče posloviti in tega ni mogoče zavreči.

Tisti, ki to počnejo, s kakršnim razlogom že, opravljajo Sizifovo delo.

Sizif je bil sin boga vetrov Eola in kralj v Korintu. Imel je dostop do mize bogov, a je to čast zlorabil in izdajal ljudem skrivnosti bogov. Zato je bil kaznovan tako, da je moral valiti ogromno skalo na vrh gore, a ko jo je hotel prevaliti na drugo stran, se je vedno skotalila nazaj do vznožja gore in moral je začeti znova.

Sovraštva ni moč iztrebiti, od njega se lahko le posloviš. Tudi če nam je bilo sovraštvo zelo blizu.

»Moj bratranec živi v Izraelu,« mi je včeraj ponoči napisal prijatelj iz Moskve. »Zelo je zaskrbljen.«

Ja. Trije veliki Američani so o tem že davno pisali. Ne da bi takrat vedeli, tudi o stiskah Rusa, ki živi v državi, na katero pazijo Američani.

Njihovi mali potomci pa tega ne razumejo.

Ker računovodje danes pač ne berejo.