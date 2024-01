Včasih je treba stvari narediti vnaprej. Se pravi prej, kot je to običajno, in takrat je težko razumeti, da je edini pravi trenutek tisti, ki ga živimo, da prihodnost ni pomembna, ker nanjo nimamo vpliva. Da je pomembna preteklost, seveda, če se iz nje kaj naučimo. Če se ne, je to slabo. Obstaja, kako naj rečem, en klub, ki se mu reče Stoiki. Stoiki nam odsvetujejo pripisovanje prevelikega pomena daljni prihodnosti, zanemarjanje sedanjega trenutka, saj je prihodnost hkrati negotova in zunaj našega neposrednega nadzora. Resnično mesto našega nadzora in zato naša glavna skrb je tukaj in zdaj,...