Ko sem bil otrok, je bila pri nas doma uporaba gramofona strogo namenska. Vklopil se je le za božič in vrtela se je Sveta noč. Plošča je bila glavna zvezda naše fonoteke, in ne samo zato, ker je bila pravzaprav edina. Ni bilo, da bi z glasbo budili sosede, jasno, časi so bili taki, da se je kakšno glasbo poslušalo zelo tiho, če si si jo že upal zavrteti. Božič je bil tudi čas, ko so v družino prišle nove smuči. Tudi rabljene so bile lahko dovolj nove, da si se lahko, če si šel spat z njimi v posteljo, popraskal na robnikih, ne preveč, malo pa že, pa še rjav si bil zjutraj, ker se je rja do ...