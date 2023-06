Joker Out koncert razprodali v dvanajstih urah

Potem ko so fantje iz skupine Joker Out na Evroviziji zasedli ne preveč laskavo 21. mesto, si verjetno niso niti predstavljali, da jim bodo odlična predstavitev pred velikim nastopom v Liverpoolu, druženje z oboževalci in izjemno simpatičen evrovizijski nastop prinesli toliko lepega v tako kratkem času. Mladi glasbeniki so namreč hitro postali prava spletna senzacija, število njihovih sledilcev na družabnih omrežjih in spletnih glasbenih platformah pa se je povečalo za kar osemkrat, kar pomeni, da imajo zdaj na omenjenih omrežjih malce manj kot pol milijona sledilcev!

V Evropi imajo ogromno bazo oboževalcev. FOTO: osebni arhiv skupine

Na platformi spotify so kmalu po koncu Evrovizije celo postali največkrat predvajani slovenski izvajalci, in sicer so presegli 1,7 milijona poslušalcev na mesec, samo pesem Carpe Diem ima okrog deset milijonov predvajanj, kar je nedvomno zavidljiv uspeh. Skupina Joker Out je namreč prehitela slovenskega glasbenika z imenom Gramatik, na tretjem mestu najbolj poslušanih slovenskih izvajalcev na spotifyu pa se je znašla Senidah.

Na spotifyju so postali najbolj poslušani slovenski izvajalci vseh časov!

Fantje so po Evroviziji in kratkem oddihu pošteno zavihali rokave, in sicer so v minulih dneh igrali v Zagrebu, kjer so nastopili pred srbsko skupino Buč Kesidi. V trenutku, ko so stopili na oder, so med mladenkami povzročili pravo evforijo, tamkajšnji spletni portali pa so poročali, da so naši fantje obnoreli mlade Hrvatice, ki so v nekem trenutku Bojanu Cvjetićaninu celo odtrgale del rokava, ena izmed njih pa je mladim glasbenikom pokazala oprsje. Bojan, Kris, Nace, Jure in Jan se kmalu spet odpravljajo v tujino, in sicer bodo 5. junija nastopili v Dublinu, koncert je bil razprodan v pičlih dvanajstih urah. Junija se bodo mudili tudi v Beogradu in Sarajevu, julija pa jih menda čaka tridnevna turneja po Veliki Britaniji.