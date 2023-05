Le malokdo se ne spomni odmevne poroke 3. maja 2008, ko je štajerski slavček Damjan Murko za ženo vzel svetlolaso Majo. Zlobneži so celo opletali z jeziki, da se to nikoli ne bo zgodilo, padla je tudi marsikatera stava, a je Damjan vsem dvomljivcem dokazal, da je šlo za resen korak iz ljubezni. Ta traja že dolgih petnajst let. »Res lepi spomini, saj je bil to za naju najlepši dan, ko sva pred bogom in ljudmi dokazala, da sva si usojena in da naju nič ne bo razdružilo. Maja bi sicer marsikaj spremenila, nerada se izpostavlja in pravi, da jo je vsa ta medijska pozornost tudi na poroki motila. Ob...