Borut Pahor: Izogibam se vsega sladkega, razen poljuba (FOTO)

Slovenija je doslej imela štiri predsednike, Milana Kučana, Janeza Drnovška, Danila Türka in Boruta Pahorja, ki se bo poslovil po drugem mandatu. Pečat, ki ga je pustil v vodenju države, bo, tako kot pri njegovih predhodnikih, presojala zgodovina, zagotovo pa bo znan tudi po uporabi družabnih omrežij in druženju z državljani. Kaj si štejete v največji dosežek in kaj za največji poraz svojega predsednikovanja, ko bi morda lahko storili več ali vam kljub prizadevanju ni uspelo? Nikoli ne bom pozabil tistega sončnega in srečnega julijskega dne pred dvema letoma, ko je bil Slovencem vrnjen Narod...