Tragedija na Slovaškem: lev pokončal človeka

O grozljivem dogodku poročajo s severa Slovaške. V zasebnem živalskem vrtu je lev pokončal lastnika. Zgodilo se je med hranjenjem. Da nekaj ni v redu, pa so ugotovili šele potem, ko se lastnik ni vrnil domov in so začeli raziskovati, kje je. V levji ogradi so nato našli njegovo nogo.

Reševalna ekipa je po tem odkritju še več ur čakala na veterinarja, da je leva uspaval in so lahko vstopili v kletko. Kot poročajo tuji mediji, je lev med hranjenjem podivjal in pokončal človeka.

Živalski vrt, v katerem se je zgodil tragičen dogosek, je svojo tržno nišo iskal prav s posebno ponudbo. Obiskovalcem so namreč ponujali hranjenje živali. Imeli so leve in velike mačke, verjetno pa bodo morali vrt zapreti, ker ni spoštoval zakona o brezkontaktnem hranjenju.