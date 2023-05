Ne boste verjeli: Uroš je kruto končal življenja osmih ljudi, iz zapora pa utegne priti zelo hitro

Na višjem javnem tožilstvu v srbskem kraju Smederevo danes poteka zaslišanje osumljenca za poboj osmih oseb in 14 ranjenih pri vaseh Mladenovac in Smederevo, Uroša Blažića. Nekateri so takoj po napadu njegovo okrutno dejanje označili za terorizem.

Odvetnik Veljko Delibašić je za srbski Tanjug spregovoril o tem, kako dolgo bo sedel za zapahi.

Uroš je zagrešil kaznivo dejanje, za katero je zagrožena najmanj desetletna zaporna kazen. Koliko pa je najvišja kazen, ki mu jo lahko izrečejo? Gre namreč za masovni poboj. Odvetnik je jasen, da je najvišja možna kazen za takšno kaznivo dejanje dosmrtni zapor. A tega Urošu ne bodo izrekli, je prepričan: »Treba je imeti v mislih, da gre za osebo, ki v trenutku, ko je zagrešil kaznivo dejanje, še ni dopolnil 21 let, zato mu najstrožja zaporna kazen ne more biti izrečena. Zanj bi lahko bila izrečena kazen v razponu od deset do 20 let zapora.«

Ob tem je še dejal, da ne bi branil ne 13-letnika iz Beograda, ki je zagrešil masovni poboj v šoli, niti Uroša. Je pa ob tem dodal, da odvetniki ne branijo zločina in dejanja, ampak se borijo, da se ljudem sodi po zakonih.

Če upoštevamo zgoraj zapisano, lahko vidimo, da bo Uroš najprej iz zapora po desetih letih, torej ko bo imel 30 let, ali pa najkasneje še deset let kasneje, ko jih bo imel 40.

