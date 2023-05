K. K. (13) najmlajši množični morilec na svetu, ubil tudi hčerko nekdanjega trenerja ljubljanskih odbojkarjev

Trinajstletni K. K. se je s krvavimi črkami zapisal v svetovno zgodovino črne kronike. Ni otroka njegove starosti na svetu, ki je ubil več ljudi kot on. Dan po tragediji so znane podrobnosti njegovega strelskega pohoda.

Izključena napadla z nožem Včeraj je na osnovni šoli v Obrenovcu v Srbiji 14-letni učenec iz nahrbtnika izvlekel plastično pištolo in zaigral beograjski pokol. Dejanje je v razredu vzbudilo vsesplošno paniko, šola pa je takoj obvestila center za socialno delo in policijo. Šolarja, ki je prinesel pištolo, so skupaj z njegovim očetom zaslišali. Samo nekaj ur pozneje pa je na beograjski zasebni gimnaziji Ruđerja Boškovića nekdanja učenka s kuhinjskim nožem ranila 15-letnega učenca in učiteljico, ki je napad poskušala preprečiti. Učence in zaposlene so evakuirali. Po navedbah srbskega Telegrafa naj bi šlo za deklico, ki so jo prej izključili iz šole.

V sredo okoli pol devetih zjutraj je oborožen z dvema pištolama in seznamom oseb, določenih za likvidacijo, vkorakal v Osnovno šolo Vladislava Ribnikarja na Vračarju v Beogradu. Hotel je postreliti vse sošolce, ki so ga izključevali iz svoje družbe.

Šola groze v Beogradu Foto: Igor Djurović

Ravnateljica ljubljanske OŠ Nove Fužine Damjana Korošec ne more zagotoviti takšne varmosti, kot bi jo rada, zaradi finančnih omejitev. Foto: osebni arhiv

Po krajšem pregovarjanju z varnostnikom Draganom Vlahovićem, ki ga je poskušal pomiriti, je vanj iz polavtomatske pištole CZ shadow 2 black, kalibra devet milimetrov, izstrelil 15 usodnih nabojev. Počakal naj bi, da policistka, ki je bila v tem času na obhodu šole, odide na drugo stran objekta. Na hodniku je srečal tri učenke, ena od njih je v tistem trenutku igrala klavir. Vse tri je umoril. Nato se je odpravil proti učilnici, kjer je imel njegov razred uro zgodovine. Najprej je streljal v 53-letno učiteljico zgodovine Tatjano Stevanović, ki je menda ne mara. Potem je usmrtil še štiri sošolke in sošolce. Umrla je tudi hči nekdanjega pomočnika trenerja ljubljanskih odbojkarjev ACH Volley Dragana Kobiljskega. Šest šolarjev in učiteljico je K. K. ranil, ustrelil naj bi kar 57-krat. Streljal naj bi tudi v dekle, v katero je bil zagledan. Za življenje deklice, ki jo je ustrelil v glavo, so se včeraj še borili, prav tako za otroka, ustreljenega v vrat. V času morilskega pohoda je bila v šoli tudi strelčeva 10-letna sestrica, ki je po poročanju srbskih medijev v slabem psihičnem stanju.

15 nabojev je izstrelil v varnostnika.

Medtem ko so dečkovo mater, ki dela v zdravstvu, policisti privedli in jo po zaslišanju izpustili, so očeta, uglednega srbskega profesorja in radiologa V. K., pridržali, danes bo priveden pred preiskovalnega sodnika. Trinajstletnik, ki bo 30. julija dopolnil 14 let, za svoja dejanja ne bo odgovarjal, njegov oče, ki je lastnik pištol, s katerimi je sin sejal smrt, pa se bo moral zagovarjati. Po navedbah predsednika vlade Srbije Aleksandra Vučića je najstnikov oče priznal, da sina od njegovega 12. leta vozi na strelišče. Osumljen je povzročitve splošne nevarnosti, za kar mu grozi do 12 let zapora. Deček je trenutno na oddelku nevropsihiatrične klinike, je navedel srbski premier.

Za varnostnika ni denarja

Kako je poskrbljeno za varnost osnovnih šol v Sloveniji in kakšne pristojnosti imajo zaposleni ob zaznanem varnostnem tveganju, nam z ministrstva za šolstvo včeraj do zaključka redakcije niso odgovorili.

Učiteljice zgodovine ni maral. Foto: Facebook

Ravnateljica ljubljanske OŠ Nove Fužine Damjana Korošec pa nam je povedala, kako je z varnostjo pri njih: »Na vhodu v šolo nimamo varnostnika oziroma človeka, ki je izurjen in pooblaščen s strani varnostne službe oziroma organizacije. Finančno si ga ne moremo privoščiti.« Učence ob prihodu v šolo čakajo oseba, ki ima pogodbo o prostovoljstvu, in dežurni učitelji. »Ob zaznani nevarnosti pa pooblaščena oseba preveri vsebino šolske torbe, tako da učenec vsebino sam zloži iz nje. Tako smo denimo postopali ob zaznavi nošenja petard in elektronskih cigaret. Vsekakor bi morali imeti v šoli tako ravnatelji kot učitelji večjo avtonomijo odločanja, saj bi se s tem marsikaj rešilo,« je še poudarila Koroščeva.

Varnostnik Dragan je imel fanta rad. Foto: Facebook

Ravnatelj izolske OŠ Vojke Šmuc Anton Baloh pa nam je povedal, da šole varnost urejajo s pravili šolskega reda, vzgojnimi načrti in s preventivnim vzgojnim delovanjem med zaposlenimi, starši in otroki, a vsaka šola zase. »V obveznih dokumentih, različnih pravilih šolskih redov in vzgojnih načrtih, je natančno določeno in izrecno prepovedano mnogo tega, kar ogroža varno učno okolje, pri tem pa sledimo skupnim smernicam glede preprečevanja vrstniškega nasilja, pri oblikovanju vzgojnih načrtov šol, upoštevajoč specifike lokalnih skupnosti,« je dejal Baloh.