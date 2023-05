Srbija spet v šoku: mladenič streljal, osem mrtvih, več ranjenih (VIDEO)

V streljanju pri srbskem Mladenovcu je bilo sinoči ubitih osem ljudi, najmanj trinajst pa ranjenih. Kot je danes za srbsko tiskovno agencijo Tanjug sporočilo srbsko notranje ministrstvo, gre za teroristični napad. Izvedel naj bi ga 21-letni moški z avtomatskim orožjem, ki je na begu. Šlo naj bi za Uroša B.

Najmlajša žrtev naj bi bila 14-letnica, več ljudi je v kritičnem stanju. Med mrtvimi sta še policist, ki je napadalca skušal ustaviti in njegova sestra.

Po neuradnih podatkih se je strelski pohod začel na šolskem dvorišču v kraju Dubona. Uroš B. se je sprl z več osebami, nato pa je odšel domov in se vrnil z avtomatsko puško ter streljal.

Napadalca iščejo vse specialne enote notranjega ministrstva ob pomoči helikopterjev in dronov, skupaj je na terenu več kot 600 pripadnikov notranjega ministrstva, poroča Tanjug. Preiskali naj bi vsako hišo in dvorišče, da bi našli hladnokrvnega napadalca.

Dedek umorjenega policista

»Sedela sta in se pogovarjala. Nenadoma jih je ustrelil v tilnik«

»Tam sta sedela in se pogovarjala, pristopil je k njima in ju iz nenadoma ustrelil,« sta za Blic povedala dedek umorjenega policista in njegova sestra. »Povedali so nam, da so streljali. Ko smo šli tja, so bili mrtvi, pokriti. Ljudje so se zbrali, začeli jokati, kaj naj rečem več ...« je povedal.