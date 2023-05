To so besede Uroša, preden je pobil osem ljudi, našli tudi cel arzenal orožja (VIDEO)

Vseh 13 ljudi, ki so bili ranjeni v strelskem napadu blizu Mladenovca v četrtek zvečer, je še vedno v smrtni nevarnosti, je poudarila srbska ministrica za zdravje Danica Grujičić. Kot je pojasnila, pri strelnih ranah ni nikoli povsem jasno, kaj vse je poškodovano, poročajo srbski mediji.

V napadu je bilo ubitih osem ljudi, 13 pa jih je bilo po besedah ministrice ranjenih. 21-letni napadalec je v četrtek pozno zvečer v vaseh Dubona, Šepšin in Malo Orašje blizu Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od Beograda, streljal iz vozečega vozila in nato pobegnil. Mladeniča je policija po obsežni iskalni akciji prijela davi v okolici vasi Vinjište in Grošnica blizu Kragujevca. Policiji naj bi se predal sam.

»Lezite na tla, vse vas bom pobil«

Preden je morilec, gre za Uroša B.(21), začel svoj krvavi pohod, je izstopil iz avtomobila in dejal žrtvam, naj se uležejo in da jih bo pobil. Tako so prebivalci vasi Malo Orašje v Mladenovcu pripovedovali o strašnih trenutkih sinoči, ko je Uroš z avtomatskim orožjem pobil osem ljudi, 14 pa jih ranil. Izstopil je iz avta in rekel: »Lezite na tla, vse vas bom pobil«. Eden od mladeničev, ki so bili tam, je mislil, da se šali, in ga je vprašal: »Hočeš pivo? Pridi, sedi,«« navaja Nova.rs besede krajanov Malega Orašja.

Pri napadalcu našli arzenal orožja

Policija je v počitniški hiši 21-letnika, ki je minulo noč pri Mladenovcu v Srbiji ubil osem ljudi, našla več kosov strelnega orožja in strelivo, na njegovem domu pa tudi ročne bombe in avtomatsko puško. Po ocenah mu zaradi teže zločina grozi dosmrtni zapor.

Po poročanju srbskega portala N1 so policisti na njegovem domu v naselju Vinjište našli štiri ročne bombe, več škatel streliva za pištolo in puško, nabojnik za pištolo in dva nabojnika za avtomatsko puško ter avtomatsko puško brez tovarniške številke. V njegovi počitniški hiši v kraju Ševšin so našli karabinko, pištolo, signalno pištolo, dva dušilca zvoka, lovski nož in druge dele orožja, 164 nabojev različnih kalibrov, 13 lovskih nabojev, štiri signalne naboje ter 25 kosov nabojev za karabinko.

