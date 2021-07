Šok po pogrebu: za vedno so se poslovili od Saše, nato se je izkazalo, da je živ

Iz Srbije prihaja pretresljiva vest. V Sremskih Karlovcih je družina prejšnji petek pokopala. Vsaj mislili so tako. Dva dni kasneje se je izkazalo, da je Saša živ, družina pa je v resnici pokopala svojega sokrajana, poroča Kurir. Kot so pojasnili v družini Stankov, so bili v četrtek, 15. julija, obveščeni, da je 56-letni član njihove družine umrl. To naj bi jim ustno potrdili tudi na policiji.Truplo pokojnika so našli v bližnji hiši, naslednji dan pa so ga prenesli na pokopališče v Sremske Karlovce. Družina pravi, da njegove identitete niso mogli potrditi. Pokojnika so v petek pokopali kot Sašo Stankova, in sicer v družinski grobnici, domnevni svojci pa so poravnali pogrebne stroške.Že v soboto dopoldne pa je sledil šok. Prijatelj pokojnega je družini povedal, da so Saši videli v središču Novega Sada in da je živ. Po neuradnih informacijah se je družina odpravila tja, kjer naj bi svojca tudi našli. Živega in zdravega.Saša je v Novem sadu živel več kot leto dni, z družino pa naj ne bi bil v tesnih stikih. Ko so ga našli, so ga odpeljali na policijsko postajo Novi Sad, kjer so mu odvzeli prstne odtise in ga fotografirali. Potem se je vrnil v novi dom, kjer menda nadaljuje s svojim življenjem.