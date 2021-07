Trije mladeniči umrli v hudi prometni nesreči, vračali so se z morja

Sinoči so na glavni cesti M-17, v mestu Jelina nedaleč od Zenice, življenje izgubili trije mladeniči iz mesta Begov Han, poroča bosanski portal Klix.ba. V nesreči so umrli(22),(19) in(19),(17) pa je hudo poškodovan.Nesreča se je zgodila, ko je avtomobil zapeljal na drug vozni pas in trčil v tovornjak. Na kraj nesreče so takoj prispeli reševalci in poklicna gasilska enota, ki so ponesrečene izvlekli iz vozila. Znanci in prijatelji se poslavljajo od prezgodaj umrlih in obenem pravijo, da so je šlo za zgledne mladeniče.Kot še ugotavlja Avaz, so mladeniči umrli, ravno ko so se z morja vračali domov.