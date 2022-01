Nove informacije o pogrešanem Mateju, priče naj bi ga videle ponoči (VIDEO)

Za Matejem Perišem iz Splita, so se 31. decembra 2021 izgubile vse sledi. Nazadnje je bil z družbo viden v klubu Gotik v Beogradu, kamere pa so ga kasneje ujele, ko je hodil v smeri Save. Tja bi lahko odšel, saj so bila stranišča zasedena. Je padel v ledeno reko, ki ima trenutno vsega štiri ali pet stopinj? Savo že prečesavajo, ker je iskalna akcija stekla relativno pozno, tok pa precej močan, nekateri opozarjajo, da bi truplo, če bi nekdo padel vanj, lahko odneslo do Donave, zato bi bilo smiselno razširiti iskalno območje.

Pojavile so se tudi informacije, da naj bi 27-letnega Mateja videli ob 3.30 v središču mesta Ruma. O tem naj bi bila obveščena tudi policija. Novinarka se je pogovarjala z domnevnimi pričami, ki so ji povedale, da jim okoli 3.30 pristopil svetlolasi moški, ki je imel izrazito modre oči. Najprej so mislili, da je brezdomec, govoril pa je s splitskim naglasom. Ko so izvedeli, da je pogrešan, so to sporočili policiji. Policija informacij še ni potrdila.