Kje je Matej? Nazadnje so ga videli v klubu (VIDEO)

Skok v novo leto je za družino Periš iz Splita vse prej kot takšen, kakor so si ga zamislili. Na zabavi v beograjskem klubu Gotik je namreč izginil Matej Periš.

»Matej je mirne narave, je športnik in diplomirani ekonomist. On ne bi kar odšel in se nikomur javil,« je v soboto dejal Matejev oče Nenad.

»Šest prijateljev iz Splita je prišlo v četrtek. Z njim je bil prijatelj. V klubu Gotik sta šla na stranišče, nato pa se je za njim izgubi vsaka sled,« je dejala njegova prijateljica Josipa Bartulović, ki ga z ostalimi prijatelji išče po Beogradu. »Samo želim, da ga najdemo in se čim prej vrnemo domov.«

»Bili smo v klubu, kot običajno so se ljudje sprehajali mimo nas. Videli smo, da z nekom govori in da se je z njim sprehajal. Na začetku smo mislili, da je odšel s kakšnim dekletom. Ko je mineval čas, smo ga začeli iskati po klubu, v toaleti in okoli kluba. Odšli smo v apartma, zjutraj pa poklicali policijo. Ves čas je imel ugasnjen telefon. Skrbi nas, ker je minilo že toliko časa. Iskali smo ga tudi v bolnišnicah,« je dejal prijatelj pogrešanega Mateja.

Mateja so nazadnje videli 31. 12. okoli 2.30 v beograjskem nočnem klubu Gotik. Visok je 188 centimetrov, ima svetle lase in oči. Oblečeno je imel črno majico, kavbojke in obute črne superge. Policisti so pregledali posnetke nadzornih kamer, da bi videli, v katero smer je odšel Matej. »On ni majhen. Ni ga mogel kar nekdo dati v žep in odnesti,« so dejali njegovi prijatelji.

»Matej je bil prvič v Beogradu, in ko mi je povedal, da bo tam praznoval novo leto, nisem bil najbolj navdušen. Nekako sem bil pomirjen, ker je šel z osnovnošolskimi prijatelji,« je povedal Matejev oče. Da je nekaj narobe, mu je postalo jasno, ko je eden izmed Matejevih prijateljev pisal Matejevi sestri na instagram in jo prosil za očetovo številko.