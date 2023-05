Policist v napadu na sinagogo štiri ubil

V strelskem napadu v bližini najstarejše afriške sinagoge Ghriba na tunizijskem otoku Džerba je policist v torek ubil štiri ljudi, dva obiskovalca sinagoge in dva pripadnika varnostnih sil. Ranjeni so bili še štirje obiskovalci in pet pripadnikov varnostnih sil, je sporočilo tunizijsko notranje ministrstvo in dodalo, da je bil napadalec ubit.

Ni šlo za teroristični napad

Po njihovih navedbah je napadalec najprej ustrelil svojega kolega in mu vzel strelivo. Nato se je odpravil v sinagogo Ghriba in nadaljeval strelski pohod. »Preiskave se nadaljujejo, da bi razjasnili motive za ta strahopetni napad,« je še sporočilo notranje ministrstvo, ki streljanja ni označilo za teroristični napad. Tunizijsko zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da sta bila ubita obiskovalca sinagoge Tunizijec, star 30 let, in francoski državljan, star 42 let.

Francosko veleposlaništvo v Tuniziji je napad že obsodilo in vzpostavilo telefonsko številko za nujne primere. Tudi tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller je obsodil streljanje. Romanje v Ghribo je v središču judovske tradicije v Tuniziji, kjer živi okoli 1500 pripadnikov te vere. Letošnjega naj bi se udeležilo več kot 5000 vernikov, večinoma iz tujine.