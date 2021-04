Policist kriv za smrt Georgea Floyda

George Floyd. FOTO: Kevin Mohatt, Reuters



Grozi mu 75 let zapora

Porota v ameriškem Minneapolisu je danes spoznala policistaza krivega za umor temnopoltegapo vseh treh točkah obtožnice. Obsodbo policista, ki je med aretacijo več kot devet minut klečal na vratu Floyda in ga zadušil, je množica pred sodiščem pospremila z velikim odobravanjem.Floyd (46) je umrl 25. maja lani med aretacijo. Z video posnetkov je razvidno, kako so policisti neoboroženega moškega stisnili ob tla, pri čemer je Chauvin s kolenom dlje časa pritiskal na njegov vrat, medtem ko ga je ta prosil, naj mu pusti dihati. Smrt temnopoltega Floyda je po vsej državi sprožila množične proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju.Chauvin je bil obtožen umora in uboja Georgea Floyda, sodni proces proti njemu pa se je začel konec marca. Za uboj mu grozi do deset let zapora, za nenamerni umor do 40 let zapora in za nenaklepni umor do 25 let zapora. Porota ga je v torek spoznala za krivega po vseh treh točkah obtožnice. Ker doslej še ni bil obsojen, mu bo sodišče najverjetneje izreklo nižjo kazen.Branje odločitve porote so prenašale vse večje televizije. Prav tako so spremljale dogajanje pred sodiščem. V primeru oprostilne sodbe se je bilo namreč bati izbruha novih protestov in morda tudi nasilja. Namesto tega je množica obsodbo policista glasno pozdravila.Pri aretaciji Floyda so sodelovali še trije policisti, ki jim bodo zaradi obtožb za sodelovanje pri umoru in uboju sodili posebej.