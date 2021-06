Odjeknila eksplozija, Vučić pravi, da je vse skupaj čudno

V tovarni Sloboda v Čačku je v soboto okoli 20. ure odjeknila močna eksplozija in poškodovala tri delavce. Zaradi požara v tovarni s strelivom so evakuirali 150 gospodinjstev. Gre že za drugi incident v tovarni v zadnjem mesecu.Oglasil se je tudi sam srbski predsednik, ki je po poročanju Blica povedal, da je vse skupaj čudno in da je po prvih informacijah prišlo do eksplozije v prostoru, kjer ni električne napeljave.Zaradi silne eksplozije so popokala okna na številnih stavbah. »Vse se je streslo, nato so popokala okna, vrata so se odprla. Otroci so planili v jok, res smo prestrašeni. Spet se nam dogaja isto in nikoli se ne bomo mogli navaditi na takšno življenje,« je novinarjem povedal eden izmed prebivalcev Čačka. Pravi, da živijo v nenehnem strahu pred novimi eksplozijami.Župan Čačka je dejal, da eksplozija ni povezana s tisto, ki se je zgodila pred dvema tednoma. »Nič ne kaže na to, da bi bili eksploziji povezani. Sloboda ima zaposlenih dva tisoč delavcev in nič ne kaže na to, da bi šlo za zlonamerno delo,« je dejal in dodal, da ni razlogov v za paniko.