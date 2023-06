Mama domnevnega morilca Blažića: Moj sin je tistega dne ubil tudi mene

V začetku maja sta regijo pretresla kar dva huda masovna pokola. Prvi se je zgodil na eni od srbskih šol, zakrivil pa naj bi ga 13-letnik. Le dva dneva kasneje se je zgodil še en v Mladenovcu, ki ga naj bi ga zakrivil Uroš Blažič. Pokola seveda nista pahnila v veliko žalost samo svojcev pokojnih in poškodovanih, ampak tudi družini domnevnih morilcev. Na to kažejo tudi besede Biljane Blažić, mame Uroša Blažića.

»Moj sin je tistega dne, ko je streljal v otroke in nedolžne ljudi, ubil tudi mene,« je po poročanju portala Republika.rs dejala skrušena mama domnevnega morilca Uroša Blažića. Z družinami, ki jih je pokol prizadel, bi se težko srečala. »Nimam ne moči in ne življenja, da bi se srečala s kom iz teh družin, kaj šele, da bi jim pogledala v oči. Ne želim živeti kot mati množičnega morilca in ne morem nositi tega bremena. Nisem prosila policije, da me varuje, ker se ne bojim smrti, ona bi me rešila tega,« je dejala.

S sinom se še ni srečala

Mama je za to, da se njenemu sinu sodi. »On je uničil vse okoli sebe, spremenil se je v pošast. Uničil je brata, bratranca, svakinjo, dedka in vse sorodnike, starše pa je pokopal. Naj se mu sodi po zakonu,« je dejala skrušena mama. Po njeni oceni Uroš v trenutkih pokola ni bil prišteven. Verjame, da ni vedel kaj dela in kam gre.

Sodeč po njenih besedah, se s sinom po pokolu še ni srečala. »Nimam moči, da se srečam z njim, kaj naj mu rečem po vsem tem?! Nenehno me muči vprašanje, zakaj je to naredil, kako se je pretvoril v pošast, ko pa nič ni kazalo na zlo brez primere. Njega in brata smo vzgajali, da postaneta dobra človeka in da ljubita. Ni bil čudak, samo živahen in nagajiv fant,« je dejala mama in dodala, da tega ne bi privoščila niti najhujšemu sovražniku.