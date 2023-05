Učiteljica Marija, ki jo je ustrelil učenec, ponavlja samo te besede, pravijo zdravniki

Učiteljica zgodovine Marija, ki jo je na krvavem pohodu na šoli v Beogradu ranil učenec morilec Kosta K(13). še vedno ne more verjeti, kaj jim je naredil, zato v pogovoru z zdravniki ponavlja, da nič ni kazalo, da bo naredil nekaj tako grozljivega. Spomnimo, v sredo je učenec sedmega razreda z očetovo pištolo ubil osem otrok Osnovne šole Vladislav Ribnikar in šolskega varnostnika ter ranil šest učencev in učiteljico.

Po besedah ​​zdravnikov, ki zanjo skrbijo na oddelku za kirurgijo Kliničnega centra Srbije, je zunaj življenjske nevarnosti, a nenehno ponavlja le besede: »Bog, kaj se nam je zgodilo! Kaj mu je bilo tega treba?« je poročal Kurir.

Kosta naj bi bil tekmovalen

Članica sveta staršev na Osnovni šoli Vladislav Ribnikar Mina Zirojević pa je za srbske medije razkrila, da na sejah sveta staršev nikoli ni bilo govora o učencu morilcu. Po njenih besedah ​​je bilo njegovo vedenje takšno, da nič ni kazalo, da bi se lahko zgodila tragedija, opaziti pa je bilo, da je tekmovalen, saj se je kregal s sošolci ki so bili boljši od njega.