Grozljivi komentarji na profilu morilca Uroša: obnemeli boste

Nov strašni masaker, ki se je zgodil v Mladenovcu, je Srbijo zavil v črno. Urmlo je osem ljudi, starih med 15 in 25 let, 14 ljudi pa naj bi bilo ranjenih. Napadalec Uroš Blažić (21) naj bi streljal potem, ko se je s kolegi sporekel na šolskem dvorišču. Šel je domov po puško kalašnikov in začel s strelskim pohodom.

Streljal je iz vozečega vozila in nato pobegnil. Z veliko iskalno akcijo so ga našli po osmih urah iskanja v mestu Kragujevac. Do streljanja je prišlo v vaseh Dubona, Šepšin in Malo Orašje.

FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek

Medtem ko so morilca iskali, se je na instagramu pojavil profil Uroša B. in njegova fotografija. Za zdaj ni jasno, ali je sam odprl profil med begom, ali gre za neko igro in mu je pri tem pomagal nekdo, ki ga podpira.

Srhljivo sporočilo

Ob fotografiji je srhljivo sporočilo, pospremljeno z glasbeno spremljavo iz filma Južni veter. Gre za srbski kriminalni film iz leta 2018, ki velja za enega najbolj gledanih srbskih filmov v zadnjih 20 letih.

A to, kar je še bolj srhljivo, so škandalozni komentarji, ki so se zvrstili pod to objavo. Nekateri pišejo, da je »heroj« in mu sporočajo, »naj se ne preda«, drugi, so se poistovetili z obema morilcema Kosto iz Beograda in Urošom in Mladenovca: »Vsi mi smo občasno Uroš in Kosta«, spet drugi pa so pretreseni zaradi zločina, ki ga je storil in mu napovedujejo kratko življenje.