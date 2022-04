Ladja skrivnostno izginila, našli prvih deset potnikov, vsi so bili mrtvi

Na Japonskem je v soboto izginila turistična ladja s 26 ljudmi na krovu, ki je pred tem poslala klic na pomoč. Oblasti so doslej potrdile deset smrtnih žrtev, iskanje preostalih 16 pogrešanih pa se nadaljuje.

Ladja Kazu I je zjutraj turiste popeljala na triurni izlet na območje priljubljenega polotoka Širetoko na odmaknjenem severovzhodu otoka Hokaido, ki je zaradi neokrnjene narave in različnih živali, ki jih je mogoče tam videti, uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine. Na pot so se odpravili kljub močnemu vetru in valovom, zaradi katerih naj bi se na obalo vrnili celo nekateri ribiški čolni. Popoldne je ladja sporočila, da je zašla v težave, in poklicala na pomoč. Na krov naj bi začela vdirati voda. Posadka je prav tako sporočila, da imajo vsi na krovu oblečene rešilne jopiče, čoln pa da se nagiba pod kotom 30 stopinj. Malo pozneje je obalna straža izgubila stik z ladjo, zato so sprožili iskalno akcijo, ta je potekala s helikopterji in plovili, a upanje za 26 ljudi na ladji, med katerimi so bili tudi dva otroka ter dva člana posadke, je zaradi nizkih temperatur na območju začelo vse bolj bledeti. Do noči se je namreč temperatura zraka spustila na okoli nič stopinj Celzija.

Včeraj zjutraj so našli prve izletnike.

Iskanje se je nadaljevalo še vso noč in prve štiri so našli šele včeraj zgodaj zjutraj, še šest pa v naslednjih urah. Nekatere so našli v vodi, druge ob obali. Tiskovni predstavnik obalne straže je potrdil, da je vseh deset umrlo. Gre za sedem moških in tri ženske.