V Grčiji našli še dve trupli, izginotja se kar vrstijo

Truplo 55-letnega Tobyja Sheetsa, ki je delal kot dreser dirkalnih konj Steva Asmussena v ZDA, so našli na plaži v Mathrakiju v tragičnem incidentu, v katerega je bila vpletena turistka.

Turista so našli mrtvega na oddaljenem grškem otoku le nekaj dni po tem, ko je britanskega televizijskega zdravnika Michaela Mosleyja domnevno naplavilo na plažo.

Sheets je bil turist, čigar truplo so na majhnem otoku Mathraki, zahodno od Krfa, našli drugi dopustniki. Oblasti verjamejo, da ga je »odplavilo morje«. »Res je umrl v Grčiji,« je povedal družinski član Greg Sheets. »Zaenkrat je to vse, kar vemo. Družina poskuša ugotoviti, kaj se je zgodilo.«

Njegov gostitelj, grško-ameriški prijatelj, je v četrtek prijavil njegovo izginotje. Nazadnje so ga videli 48 ur prej v kavarni z dvema turistkama, ki sta medtem že zapustili otok. Truplo so odpeljali na preiskavo.

Čeprav vzrok smrti ni bil javno objavljen, je namestnik otoškega župana Spyros Argyros za New York Times povedal, da so policijo poklicali, ko so opazili, da so vrata Sheetsovega apartmaja odprta, luči in klimatska naprava pa prižgane.

Dejal je: »Našli so ga na delu plaže, ki so ga prej že preiskali, očitno ga je tja v zadnjih 24 urah naplavilo morje.«

Le eden v seriji incidentov

Sheets je bil dolgoletni pomočnik vodilnega ameriškega trenerja dirkalnih konj Steva Asmussena. Ta je za TDN povedal: »Toby je bil del našega hleva dolga leta, vključno v času zmage na Belmont Stakes s Creatorjem. Strokovno je vodil tudi konja Haynesfielda. Njegova družina in številni prijatelji ga bodo močno pogrešali.«

Ta incident je še eden v vrsti nedavnih primerov, ko so turisti na grških otokih umrli ali izginili, pogosto po tem, ko so se odpravili na pohod v ekstremni vročini. Regijo namreč pestijo visoke temperature, ki so dosegle 43 °C, oblasti pa opozarjajo na nevarnost, ki jo te prinašajo.

V soboto so našli še truplo 74-letnega nizozemskega turista, ki ga je odkril gasilski dron. Ležal je v soteski približno 300 metrov od kraja, kjer so ga nazadnje videli. Zgodilo se je komaj teden zatem, ko so na otoku Simi našli mrtvega britanskega televizijskega voditelja dr. Michaela Mosleyja.

Medtem se nadaljuje iskalna akcija dveh francoskih turistov, ki so ju pogrešili v petek na samotnem otoku Sikinos v Egejskem morju, ki spada v otočje Kikladi in ima manj kot 400 stalnih prebivalcev.

