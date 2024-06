Nedolžna več kot 40 let za rešetkami

Ženska iz ameriške zvezne države Misuri je preživela 40 let v zaporu zaradi zločina, ki ga ni storila. Zdaj so jo končno izpustili, potem ko so na sodišču predstavili nove dokaze o njeni nedolžnosti.

63-letna Sandra Hemme - Sandy je bila leta 1980 obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora Patricie Jeschka, knjižničarke iz Misurija, potem ko se je zapletla v dajanju izjav policiji. Bila je namreč psihična bolnica. Toda pred dnevi so sodišču predložili dokaze, da je umor dejansko zagrešil lokalni policist, ki je pozneje končal v zaporu zaradi drugega kaznivega dejanja in medtem umrl, piše Guardian. Sandra Hemme, ki je za zapahi preživela 43 let, mora biti izpuščena v 30 dneh, razen če se tožilci odločijo začeti nov primer.

Čas, ki ga je Hemmejeva prebila za rešetkami, velja za najdaljšega, kar ga je nedolžna oseba preživela v zaporu, so povedali odvetniki iz neprofitne organizacije Innocence Project, ki pomaga neupravičeno obsojenim. »Hvaležni smo, da je sodišče končno priznalo veliko krivico, storjeno Sandri Hemme,« so zapisali.

Sandy je sprva priznala krivdo, da bi se izognila smrtni kazni, vendar je bila njena obsodba po pritožbi razveljavljena. Ponovno so ji sodili leta 1985, ko je bil edini dokaz proti njej njeno »priznanje«.

V 147-stranski peticiji za njeno izpustitev so odvetniki trdili, da so njene izjave »dejansko nemogoče« in da jih je podala, ko je bila kot 20-letnica pacientka v psihiatrični bolnišnici. Večino svojega življenja, od 12. leta, je preživela na bolnišničnem psihiatričnem zdravljenju, na zaslišanjih pa je dajala nasprotujoče si izjave o umoru, medtem ko so jo zdravili z antipsihotiki. »V nekaterih trenutkih je bila pod tako močnim vplivom zdravil, da ni mogla niti dvigniti glave in je bila privezana na stol,« so povedali njeni odvetniki.

Sandrini odvetniki trdijo tudi, da je policija takrat zamolčala dokaze, ki so kazali na Michaela Holmana, takrat 22-letnega policista, ki je poskušal uporabiti kreditno kartico žrtve. Holmanov tovornjak so opazili blizu kraja zločina in pri njem našli uhane, ki jih je prepoznal oče umorjene. Holmana so takrat zaslišali kot osumljenca, a odvetniki Hemmejeve niso nikoli videli dokumentov. Holmana so preiskovali zaradi zavarovalniške goljufije in je nekaj časa preživel v zaporu, leta 2015 pa je umrl. I. R.