Zvezdnika, ki je izginil na grškem otoku, našli, a ne v dobrem stanju

Včeraj smo poročali, da je strokovnjak za prehrano, televizijski voditelj in zvezdnik BBC Michael Mosley nenadoma izginil med počitnicami na grškem otoku Simi. Stekla je iskalno-reševalna akcija, vključeni so bili policijski psi in droni, na pomoč je bil napoten tudi helikopter. Nesrečneža so po novih informacijah le našli, a žal prepozno, saj ni preživel.

Po poročanju britanskega portala the Guardian naj bi Mosleya našel snemalec, ki je delal z državno televizijo ERT. Njegovo truplo je bilo najdeno na skalnatem terenu zraven majhnega letovišča, ki je dostopno le peš ali s čolnom.

Dr. Clare Bailey Mosley, Mosleyeva žena, je po poročanju the Guardiana potrdila, da so njenega moža našli mrtvega na omenjenem otoku. Kot vse kaže, se je na njem vzpenjal, nato pa se je zgrudil. »Opravil je neverjeten vzpon, ubral napačno pot in se zgrudil, kjer ga obsežna iskalna ekipa ni mogla zlahka videti,« je dejala žena in dodala: »Uničujoče je izgubiti Michaela, mojega čudovitega, smešnega, prijaznega in briljantnega moža. Skupaj sva imela neverjetno srečno življenje. Zelo sva se imela rada in bila sva tako vesela skupaj.«

Po poročanju grške policije je Mosley svojo ženo, s katero sta bila na otoku, v sredo v nekem trenutku pustil na plaži in se odpravil na sprehod, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled.