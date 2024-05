Skrivnostno izginotje: oče samohranilec ni prišel po hčerko v vrtec, za Nikolo izginila vsaka sled

Hrvaška javnost z zaskrbljenostjo spremlja iskanje 35-letnika iz Zagreba.

Nikola Gračak je star 35 let, visok je 175 centimetrov in je srednje postave. Ima rjave lase in modre oči, več brazgotin po vsej dolžini desne roke ter tetovažo z zeleno malo črko D na desni rami in zelenim listom na desni nogi.

Pogrešan od torka

Družina pogrešanega še vedno prosi, če ima kdo kakršne koli informacije o Nikoli, naj se obrne nanje ali na policijo. Nikola je pogrešan že od torka, njegovo izginotje pa so opazili, ko po službi ni prišel po hčerko v vrtec. Nikola sicer živi sam s punčko, je ločen in ima skrbništvo nad otrokom. »Do zdaj še nikoli ni bilo težav, hčerke nikoli ne bi pustil v vrtcu, če bi moral ponjo in ne bi mogel, bi nam to sporočil,« je povedala njegova sestra. Iz vrtca so družino poklicali šele okoli 21. ure, ko se je oglasila tudi otrokova mama in povedala, da Nikola ni prišel po hčerko. Zdaj je njegova sestra Maja vzela punčko in je pri njej. Ob tem dodala: »Konkretnih informacij s policije nismo prejeli. Sami smo preiskali kraje, kjer bi lahko bil. O njem ni ne sledu ne glasu. Nihče nič ne ve ...«