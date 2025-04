Profil za zmenke je nespoštljiv do partnerja: videti je nedolžno, a nekaj se že dogaja

Obstajajo prevare, ki se zdijo majhne in neškodljive, a pravzaprav mejijo na nezvestobo, če to že niso. Treba jih je prepoznati, če nočete, da posežejo v vaš odnos, ne glede na to, ali ste povzročitelj vi ali partner.

Profil za zmenke

Ko ste z nekom v odnosu, preprosto ni prav, da profil za zmenke na katerem koli družbenem omrežju uporabljate še naprej. Če ne iz ljubezni, ga ugasnite iz spoštovanja do partnerja, če ga prikrivate, pa se zavedajte, da je tudi virtualni svet zelo majhen in vas lahko partner razkrinka.

Ko ste z nekom v resnem odnosu, zaprite svoj profil za zmenke in se pogovorite o monogamiji.

Vprašljiva družabnost

Tako ženske kot moški imajo izostren čut za partnerja, zato takoj prepoznajo, kdaj se partner druži z nekom, ki ga privlači čustveno in spolno. To je idealna odskočna deska za nezvestobo, ki se na čustvenem področju verjetno že dogaja, na spolnem pa še ne. Včasih je vse videti nedolžno, a v resnici vemo, da se nekaj dogaja.

Tretja oseba v odnosu ustvari trikotnik, pa naj gre za nekdanjega partnerja, zakonca, sodelavca, prijatelja itn.