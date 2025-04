Celje vse do konca v igri za polfinale Konferenčne lige

Nogometaši Celja so na povratni tekmi četrtfinala konferenčne lige v Firencah igrali 2:2 (0:1) proti Fiorentini ter tako ostali brez polfinala. Celje, ki je z uvrstitvijo v četrtfinale katerega od evropskih klubskih tekmovanj doseglo zgodovinski uspeh, je pred tednom doma izgubilo z 1:2.

Celjski nogometaši so z remijem v Firencah končali zanje in slovenski klubski nogomet zgodovinsko pot, potem ko so izpadli v četrtfinalu konferenčne lige. Izločila jih je italijanska Fiorentina. Klub z neprimerno več mednarodnimi izkušnjami se je moral proti slovenskemu predstavniku precej potruditi za napredovanje med štiri najboljše tega tekmovanja, kjer je izgubil v zadnjih dveh finalih. Italijane v polfinalu, ki bo 1. in 8. maja, čaka seviljski Betis.

Ne domači strateg Raffaelle Palladino, ki danes praznuje 41. rojstni dan, ne celjski Albert Riera, ki je pred dvema dnevoma slavil 43 let, nista posebej presenetila z začetnima postavama. V 37. minuti so domači izigrali celjsko obrambo, za njo je stekel Rolando Mandragora, ki je nato malce z desne strani z diagonalnim strelom matiral Portugalca v celjskih vratih. V 54. minuti pa je Celjanom, ki jih je v Italiji spodbujalo med 200 in 300 navijačev, novo upanje vzbudil Aljoša Matko. Ta je lepo stekel za domačo obrambo, kamor mu je žogo poslal Mark Zabukovnik, celjski napadalec pa je rutinirano ugnal Davida de Geo za 1:1.

FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

Celjani niso popustili, ampak še naprej gnjavili domačo obrambo, v 65. minuti pa znova zadeli. Po kotu z leve strani, ki ga je izvedel Svit Sešlar, z osmimi asistencami prvi podajalec tekmovanja, je z glavo zadel Klemen Nemanič za 2:1 in skupnih 3:3. Le nekaj trenutkov zatem pa je domače navijače na sicer precej ubogem, zastarelem objektu razveselil Mois Kean, ki je prišel po levi strani v kazenski prostor in z natančnim diagonalnim strelom Fiorentini spet priigral skupno vodstvo. Luca Ranieri je v 77. minuti dosegel nov gol za Italijane, vendar je bil v prepovedanem položaju, v 85. pa je Mario Kvesić zgrešil s prostega strela s 25 metrov. V 89. je tudi Kean znova zadel celjsko mrežo, a tudi on je bil v nedovoljenem položaju.