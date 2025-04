V bližini Neaplja so v padcu kabinske žičnice umrli najmanj štirje ljudje. Skupno je bilo v kabini, ki je padla, pet ljudi. Iz ostalih kabin so uspeli rešiti več kot deset ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nesreča kabinske žičnice, ki pelje na skoraj 1200 metrov visoko goro Monte Faito, se je zgodila, ko se je strgala jeklenica. Ena od kabin, ki je bila najbližje postaji, je padla v globino, pri tem pa so umrli štirje potniki, en pa je utrpel hujše poškodbe, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Reševalna akcija še vedno poteka, a jo otežujeta slabo vreme in gosta megla. Jim pa je uspelo rešiti še 16 ljudi, ki so obtičali v dveh drugih kabinah.

Kabinska žičnica povezuje kraj Castellammare di Stabia in goro Monte Faito, ki nudi razglede na Neapelj in okolico. Po zimskem premoru so žičnico znova zagnali 10. aprila. Zaradi goste megle je bila danes vidljivost slaba.

Lani se je s kabinsko žičnico, ki so jo odprli leta 1952, na goro povzpelo več kot 100.000 ljudi. Do danes je bila edina smrtna nesreča leta 1960, ko se je ena od kabin odpela in padla v globino, takrat so umrli štirje ljudje.