V narodnem parku izginilo pet ljudi, so krivi kanibali? Govorice krožijo že stoletje

Obstaja na desetine domnevnih opažanj teh »kanibalov«, ki naj bi živeli globoko v apalaškem gozdu. Bili naj bi potomci dezerterjev iz ameriške državljanske vojne, ki naj bi vsa ta leta preživeli popolnoma neodvisno od civilizacije.

Na tem področju je do danes brez sledi izginilo najmanj pet ljudi. Najbolj znano od teh skrivnostnih izginotij je primer Dennisa Martina, šestletnega dečka, ki je junija 1969 na taborjenju s svojo družino »stopil za grm« – videli ga niso nikoli več.

Izginotje je sprožilo takšno zanimanje, da so za pomoč pri iskanju poklicali Zelene baretke, elitno enoto posebnih sil ameriške vojske. Po besedah Briana Jeffreyja iz podkasta Black Mass Paranormal visoko usposobljene enote niso odkrile nobene sledi za Dennisom, so pa naletele na »divje« ljudi.

»Znano je, da ima ta skupina ljudi kanibalska nagnjenja,« so zatrdili.

Ustvarjalec podkastov, Donnie Laws, je v eni od oddaj povedal: »Prva poročila o kakršnem koli divjem človeku v ZDA so bila zabeležena okoli leta 1877 v zahodni Severni Karolini. Neki iskalci zlata so naleteli na enega od njih, ko so se odpravljali na delo.«

Našli so številne kosti

»Sledili so mu do jame in našli cel kup kosti različnih vrst živali. Ni jasno, ali so katere od teh človeške.« Nekaj manj kot 20 let pozneje so časopisi poročali o drugem »divjem človeku«, odkritem na istem območju. Na koncu so ga odpeljali v umobolnico, kjer je preživel preostanek svojega življenja. Nikdar ni razkril, kdo je in od kod prihaja.

Sicer naj bi obstajalo na desetine poročil o ljudeh, ki živijo v divjini na tem območju: »To so samo ljudje, ki so preprosto odšli v divjino in živeli od zemlje. Nekateri pravijo, da so postali tudi kanibali,« pravi Laws.

Zgodbe o divjih ljudeh v Smoky Mountains so se z leti le stopnjevale. »V zadnjem času se je povečalo število poročil o teh ljudeh,« je pojasnil Brian. »Znano je, da postavljajo pasti, da bi ujeli samotne pohodnike. Posebej so osredotočeni na starejše in otroke.«

Narodni park je obsežno območje divjine, pohodniki se zlahka izgubijo ali izgubijo orientacijo, a nekatera izginotja v Smoky Mountains so resnično nenavadna.

»Ne iščite me.«

25. septembra 1981 se je Thelma Pauline »Polly« Melton z dvema prijateljema odpravila na pohod. Hodila je nekaj metrov pred njima, ko je izginila čez breg hriba. Nikoli več je niso videli ali slišali.

Trenny Gibson je bila stara 16 let, ko je 8. oktobra 1976 izginila na šolskem izletu. 45-letni Christopher Cessna je bil sam, ko je leta 2011 izginil na tem območju, naslednje leto pa je Derek Lueking kupil opremo za kampiranje, preden se je odpravil na pohod. Pozneje so iskalci na armaturni plošči njegovega avtomobila našli srhljiv napis: »Ne iščite me.«

Brian je dejal, da obstaja na desetine poročil o ljudeh, ki so na tem območju videli »kosmate, gole moške«. Nadaljeval je: »Tam je bil par, ki je parkiral svoj avto in izstopil, da bi šel pogledat slap. Tam sta videla popolnoma golega moškega.«

»Opisala sta ga kot 'bolj kosmatega od povprečja od pasu navzdol, s krvavim obrazom'.«

Brian je dodal, da veliko videnj vključuje opis teh divjih ljudi s čudnimi, udrtimi očmi, ki so lahko posledica parjenja v sorodstvu: »Zasledil sem tudi zgodbo o majhnem dečku in njegovem bratu, ki sta prišla v gore z družino. Odšla sta do ene od rek, da bi lovila ribe, in ko sta se vzpenjala po poti, sta zagledala golega moškega z belimi očmi, zelo deformiranim obrazom in glavo.«

»Njegove roke so bile daljše kot običajno in spet je bil popolnoma gol in od pasu navzdol bolj dlakav, kot je v navadi,« pravi pripovedovalec.

Donnie Laws je zatrdil, da domačini v tem parku svojih otrok nikoli ne bi izpustili izpred oči.