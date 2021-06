Gasilec na intervencijo, v avtu pa mrtva njegova hči

Gasilec Adrian Smith (47) je doživel nočno moro vseh staršev. Kot izkušen gasilec je vajen vsega hudega, a pred dnevi se muj je zgodila nepredstavljiva tragedija. Skupaj s kolegi je odšel na teren na intervencijo ob prometni nesreči in na mestu tragedije našel mrtvo svojo hčer Elle (21).



Samo nekaj ur prej se je Adrian poslovil od hčere, ki se je odpravljala za en dan na morje. Tedaj še ni slutil, da jo je zadnjič videl živo. Našel jo je v razbitinah avtomobila. V nesreči so bili trije ljudje poškodovani, med njimi tudi Ellin partner Ashden.



»Povsem smo sesuti, ker smo izgubili ljubljeno Elle. Bila je ljubljena in skrbna hči, sestra, vnukinja,« se je družina na spletnih omrežjih poslovila od nje.

