Najprej vse priznal kruto dejanje, zdaj zanika, da je ubil malo Danko Ilić

V začetku aprila so srbski mediji poročali o tem, da je 50-letni Dejan Dragijević priznal, da je z lastnimi rokami zadavil dvoletno deklico Danko Ilić. Dejal je, da sta mu oče in brat pomagala, da se je znebil trupla. Srbski mediji pa danes poročajo, da je bil Dragijević znova zaslišan, a je vse skupaj zanikal.

»Zdaj vse zanika. Pravi celo, da otroka tisti dan na cesti v Banjskem Polju sploh ni videl. Dejal je, da njenega trupla ni naložil v vozilo in da je ni zadavil. Prav tako je rekel, da njenega trupla ni odvrgel na odlagališču. Zdaj govori podobno zgodbo kot njegov kolega, drugi osumljenec za izginotje in smrt male Danke, Srđan Janković, ki je že aprila zanikal vpletenost v zločin,« je vir razkril Kurirju.

Dveletna Danka je pogrešana od 26. marca, ko je z mamo obiskala vikend v Banjskem Polju. Sledila je velika iskalna akcija, po desetih dneh pa so aretirali dva komunalna delavca, ki naj bi deklico ob cesti zbila s službenim vozilom, njeno telo naložila v avto in odvrgla na odlagališči. Njenega trupla do danes še niso našli.