V ozadju se je slišalo »Mami, mami«: čustvena izpoved Dankine mame

Dveletna Danka Ilić je izginila 26. marca na Banjskem polju pri Boru. Deset dni pozneje so policisti aretirali dva moška iz Bora, osumljena, da sta z avtom zbila deklico in njeno truplo skrila na smetišču. Po policijskih poročilih naj bi deklica po udarcu umrla, osumljenci pa naj bi njeno truplo, ki ga do danes še niso odkrili, skrili na odlagališču.

Eden od osumljencev je policistom kaznivo dejanje priznal in povedal, da sta s kolegom z avtom po nesreči zbila otroka in ga naložila v avtomobil. Ko se je deklica zbudila, naj bi jo zadavila. Drugi osumljenec se je branil z molkom, po dveh mesecih pa zanikal, da bi deklico videl.

Družino Ilić je sredi noči zmotil klic

V nedavnem pogovoru za portal Srbija Danas je mama dejala, da so jo neznani telefonski klici vznemirili, še posebno tisti sredi noči, ko se je v telefonski slušalki v ozadju zaslišalo: »Mami, mami.« Mama je za portal povedala:

»Ljudje so nas klicali s skritih številk in policisti so poskušali priti do vseh kličočih. En klic je izstopal, saj nas je nekdo poklical tisto noč okoli druge ure zjutraj, v ozadju pa so se zaslišale besede »mami, mami«. To nas je zelo prestrašilo,« je dejala Dankina mama.

Družina Danke Ilić se sooča z obtožbami in teorijami zarote, ki poskušajo družino okriviti za tragedijo, kar družini prinaša še dodatno žalost. Med drugim se širijo govorice, da je pobegnila v Nemčijo, kar ne drži. »Nikamor nisem šla, tukaj sem. Sedim in čakam na kakršne koli informacije, je za portal Srbija Danas povedala mati.

Prvoobtoženi je v zaporu nepričakovano umrl, drugoobtoženega pa danes čaka ponovno sojenje. Tožilec preiskuje protislovja v njegovih izjavah, ki bi zaradi pomanjkanja materialnih dokazov lahko vplivali na razrešitev primera. Postavlja se vprašanje, ali lahko novo pričanje osumljenca naposled le pripelje do trupla Danke Ilić. Glede na dosedanje nasprotujoče si izjave in pomanjkanje materialnih dokazov je morebitna nova informacija lahko ključna za razrešitev tega primera.