Mama izginule Danke povila sinka, po porodu spregovorila tudi o izginotju hčerkice

Verjetno se še spomnite nenavadnega izginotja male srbske deklice Danke. Niti štiri mesece po izginotju otroka o tragični usodi male Danke ni še nič znanega, prav tako preiskovalci niso nič bližje truplu deklice.

Dankina mama je bila v času njenega izginotja noseča. Včeraj pa je, kot poroča portal Informer, rodila fantka. »Oba z otrokom sva dobro,« je Ivana Ilić povedala omenjenemu portalu, dodala pa tudi, da o Dankinem primeru še vedno ne vedo čisto nič. »Nimamo nobenih informacij,« razočarano dodaja.

Spomnimo, mala Danka je izginila 25. marca v Banjskem Polju pri Boru v Srbiji, policija pa je po desetdnevnem iskanju in podrobnem preverjanju vseh indicev in informacij prijela komunalna delavca Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića iz Bora, ki sta osumljena, da sta deklico zbila z avtom, nato pa njeno truplo spravila v prtljažnik službenega avtomobila in ga zakopala na smetišču.