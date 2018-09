Mama Cveta v šoku: umsko zaostalega sina je privezal za drevo in pustil umreti

Živoslav je umrl zaradi lakote in žeje. FOTO: Blic

14 let je star Živoslavov mučitelj in krvnik.

NOVI SAD – V Sremskih Karlovcih v Vojvodini je 64-letnega14-letnizvabil v gozdič v bližini njegovega doma in ga privezal za drevo ter pustil, da je umrl. Obdukcija je pokazala, da je umrl zaradi lakote in žeje, na njegovem telesu ni bilo znakov nasilja.Mladoletnik naj bi se že dolgo izživljal nad pokojnikom, ki je bil umsko zaostal. Soseda, ki je prijavila njegovo izginotje, je povedala, da je bil Živoslav prijazen človek.»Njegova mamaje prišla k nam in povedala, da ga že 24 ur pogreša. Odšla sem na policijo in prijavila njegovo izginotje, nato pa smo ga začeli iskati naokoli. Cveta je takoj posumila, da mu je V. K. nekaj naredil, ker ga je vedno nadlegoval, kar je tudi povedala policiji. Z drugimi otroki ga je obmetaval s kamenjem, ves čas se je vanj zaganjal in ga žalil,pa mu ni prav nič naredil. Enkrat so ga celo zažgali,« se s solzami v očeh spominja Mira.Najprej so še upali, da je kam odkorakal in se bo kmalu vrnil, a je upanje kmalu zamrlo. »Kolega je v nedeljo zvečer zavohal neznosen smrad, in ko je pogledal v grmovje, je zagledal Živoslava privezanega za drevo v napol razpadlem stanju. Groza. Bil je le 100 metrov od svojega doma. Če bi lahko zakričal, bi ga zagotovo kdo slišal,« je nadaljevala Mira.Pokojnik je zelo težko in nejasno govoril, zato verjetno ni mogel poklicati na pomoč. »Nisem ga želel ubiti, samo igral sem se,« je v obrambo rekel najstnik, ki mu je nogi z vrvjo privezal za drevo, roki pa mu je zvezal z vezalkami. Prepričan je bil, da se bo osvobodil in sam šel domov.V. K. pa ni znal pojasniti, zakaj ni povedal, kje je, ko se je začela iskalna akcija, za katero je dobro vedel, saj živi v neposredni bližini kraja zločina. Deček je trenutno v priporu zaradi nevarnosti vplivanja na priče.