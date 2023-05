Bojijo se krvnega maščevanja, policija varuje hišo morilca Uroša

»Tukaj ni več življenja. Težko je vse to, kar se nam je zgodilo. Družine se ne bodo nikoli sprijaznile s tem, da so izgubili otroke, nihče jim jih ne more vrniti,« za srbski spletni portal Kurir pripoveduje eden od stanovalcev v kraju Dubona, ki ga je strah, da bi sledilo krvno maščevanje.

Policisti patruljirajo po Duboni in bližnjih vaseh, skrbno pa varujejo pa tudi družinsko hišo morilca v Donji Duboni Uroša Blažića.

S pištolo pobijal privezane pse

O njem in njegovem življenju smo pisali v članku Sosedje o družini morilca: »Ljudje so dno dna, cela družina«, ne mine pa dan, da ne bi o morilcu slišali nove zgodbe. Vaščani pripovedujejo, da naj bi že od malega streljal s pištolo. Znan je bil po pretepih, ko je imel vsega deset let, naj bi s pištolo pobijal celo privezane pse. »Vsi so to vedeli, a nihče ni naredil ničesar. Ni to otroška igra, vedelo se je, da ni normalen,« pripoveduje neimenovani krajan.

​

Sin moril, oni pa slavili

»Ljudje tukaj so preveč besni in žalostni. Mnogi so izgubili vse in zanje se je čas ustavil. Ni besed, ki bi jih lahko potolažile. Srce se jim para, medtem pa družina morilca slavi Đurđevdan,« pripoveduje drugi krajan, ki je ogorčen, da so si sploh drznili po kolač za slavo: »Kako imajo obraz .... Sin jim je uničil toliko družin. Nekateri so bili pripravljeni iti s fizično silo nadnje, ko se je to razvedelo, a jih pazi policija.«

Končal življenja osmih ljudi

Spomnimo, Uroš je v četrtek zvečer odšel domov po orožje in najprej v Malem Orašju izvedel masaker. Ubil je pet ljudi, več jih ranil. Nato je izvedel premik v vas Dubona, kjer je ubil še tri ljudi, med njimi tudi policista in njegovo sestro, ter njunega prijatelja, ki bi se jeseni moral poročiti. Po krvavem pohodu se je skril v stričevem kokošnjaku v vasi pri Kragujevcu. Na zaslišanju je policistom dejal, da je želel prestrašiti vaščane in da žrtev ni poznal.