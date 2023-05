Sosedje o družini morilca: »Ljudje so dno dna, cela družina«

V hiši Uroša Blažića, človeka, ki je v dveh vaseh – Orašje in Dubona pri Mladenovcu nedaleč od Beograda – ubil osem in ranil 14 ljudi, je potekala policijska preiskava. Družinska hiša družine Blažić v vasi Dubona je v treh etažah, brez fasade. Nihče ne hodi po ulici, morilčevih sosedov pa ni niti na dvorišču, je poročal Blic, katerega novinarji so bili na kraju dogodka.

O družini Blažić sosedje nimajo lepih besed. »Ljudje so dno dna! Cela družina – mama, oče, verjetno so tu še brat in snaha ter dedek, ki živi z njimi. Dedka so nenehno nadlegovali. Moški je star več kot 80 let. Hodi sam, gre iz hiše v sadovnjak, da jim pobegne, sram me je, da so iz te vasi. Sosed jih je pred nekaj leti prijavil za streljanje, zasegli so jim orožje in ga po treh dneh vrnili. Nenehno so streljali, pobijali sosedove pse. Uroš se je predrzno vozil po vasi, bilo mu je vseeno, kdo mu bo prišel nasproti, vsi so se mu morali umikati,« je novinarjem povedala soseda družine.

Kot trdijo Blažićevi sosedje, se Uroš ni družil z nikomer v soseski. »Nenehno je vozil traktor s slušalkami v ušesih. Z nikomer v soseščini se niso družili. Tistega večera sem okoli 22. ali 23. ure slišal avto, kako je divje speljal, da se je slišalo pnevmatike. To je bil zagotovo on. Potem sem zaspala in okoli dveh zjutraj me je poklicala soseda, naj zaklenem hišo,« je za Blic povedala Blažićeva soseda.