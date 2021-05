Bivši policist ubil 40 ljudi

Njegovo dvorišče je polno trupel. FOTO: Twitter

Dom nekdanjega policista v Salvadorju je dom groze: v okolici njegove hiše naj bi bilo zakopanih kar 40 trupel, po večini ženskih žrtev, ugotavljajo tamkajšnje oblasti.Do zdaj so izkopali posmrtne ostanke najmanj 24 ljudi. Odkritje je pretreslo Chalchuapo, kakšnih 80 kilometrov od prestolnice San Salvador: preiskava bo potekala najmanj mesec dni, a po do zdaj zbranih podatkih pričakujejo, da bodo izkopali še veliko več žrtev domnevnega 51-letnega serijskega morilca, ki so ga nedavno prijeli zaradi suma umora ženske in njene hčerke, kar je pozneje tudi priznal, v preteklosti pa so ga večkrat obravnavali zaradi spolnega nasilja. A forenzična preiskava hiše in dvoriščaje šokirala policijo: do zdaj so odkrili skupno sedem grobišč, prvo žrtev naj bi ubil pred dvema letoma, kažejo dozdajšnji izsledki, policija pa je razkrila, da upokojeni policist najverjetneje ni bil na delu sam, ampak so mu pomagali pajdaši. Prijeli so še devet osumljencev, med katerimi so nekdanji policisti in vojaki pa tudi osumljenci za trgovino z ljudmi.Motivi za srhljiva dejanja še niso znani, okoli hiše pa se zbirajo številni svojci domnevnih žrtev, ki so do zdaj veljale za pogrešane oziroma ugrabljene. Identiteta izkopanih za zdaj ni znana, še pojasnjujejo oblasti. V letu 2019 je v Salvadorju, ki šteje 6,7 milijona prebivalcev, nasilne smrti umrlo kar 111 žensk, stopnja nasilja pa se je med pandemijo občutno dvignila.