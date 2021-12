Bivši dijak se je razstrelil na šoli

Neki dijak (18) pravoslavne šole v ruskem kraju Serpuhov (100 km južno od Moskve) je danes v prostorih šole sprožil doma narejeno eksplozivno napravo. Pri tem sta bila po prvih podatkih policije ranjeni najmanj dve osebi, ob 18-letniku še 15-letnik. Več ruskih tiskovnih agencij, ki so navajale neimenovane policijske vire, je poročalo o sedmih ranjenih, Tass pa o osmih, med katerimi da je sedem otrok. 18-letnik je po prvih informacijah preminil, za na videz nerazumno dejanje pa se je odločil, ker je bil v konfliktu z drugimi dijaki in učitelji šole.

Razjasnjujejo okoliščine napada

Z notranjega ministrstva moskovske regije so sporočili, da so dijake in učitelje evakuirali ter da razjasnjujejo okoliščine napada ter iščejo morebitne druge žrtve. Po doslej znanih podatkih je 18-letnik eksplozivno napravo aktiviral, potem ko je vstopil v šolo.

Napadi z eksplozivi ali streljanja na šolah so bili v Rusiji dolgo časa redkost, a jih je zadnja leta več, zato so po nalogu ruskega predsednika Vladimirja Putina v državi zaostrili zakonodajo na področju posedovanja orožja. Septembra je študent v študentskem naselju v Permu ubil šest ljudi in jih ranil več kot 10, maja pa je 19-letni bivši dijak v streljanju na šoli v Kazanu ubil devet ljudi.